Вашингтон, 8 мая, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Администрация президента США после объявления Дональда Трампа об одностороннем выходе Вашингтона из соглашения по ядерной программе Ирана выдвинула список требований к Тегерану. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Белого дома.

Цитата из к/ф «Пятый элемент» реж Люк Бессон. 1997. Франция Длинный список

США настаивают на том, что Иран никогда не должен разрабатывать ядерное оружие и иметь межконтинентальных баллистических ракет, должен прекратить разработку ракет, способных нести ядерное оружие, и прекратить передачу ракетных технологий другим сторонам.

Также Вашингтон требует, чтобы Тегеран «прекратил поддержку террористов, экстремистов и региональных посредников, таких как Хезболла, ХАМАС, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM )».

США настаивают, что Иран должен «покончить со своей публично заявленной целью уничтожить Израиль, прекратить угрозы свободе навигации, особенно в Персидском заливе и Красном море, прекратить эскалацию конфликта в Йемене и дестабилизацию региона».

Кроме этого, Белый дом требует, чтобы Тегеран «прекратил кибератаки против США и союзников, включая Израиль, прекратил тяжкие нарушения прав человека, прекратил несправедливое содержание под стражей иностранцев, включая граждан США».

Напомним, Дональд Трамп 8 мая подписал указ о выходе США из соглашения по иранском атому. Вашингтон намерен восстановить все санкции против Тегерана, действие которых было приостановлено соглашением, а также ввести дополнительные экономические санкции против республики.