Москва, 8 мая, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Своими указом о национальных целях и стратегических задачах развития России президент Владимир Путин поставил перед страной вполне выполнимые задачи, и их выполнимость связана в том числе с ожидаемым снижением доли военного производства в экономике страны в ближайшие годы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по эк политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной площади. 9 мая 2016 года

«Цели, поставленные президентом, с большой вероятностью процентов на 80−90% будут выполнены. Но все они выполнены быть не могут — добротность целей в том, чтобы они были достижимы, но реализовать их было очень сложно», — заявил Гутенев.

«Достигнем мы их или нет, зависит ещё и от двух важных обстоятельств: международная конъюнктура (политическая, экономическая, цены на нефть — многие факторы) и та команда, которая будет всё это реализовывать здесь», — добавил он.

По его мнению, несмотря на всю сложность поставленных задач, можно говорить о том, что на их решение государство сможет, наконец, направить действительно значительные финансовые средства. Связано это с тем, что пик поставок в рамках гособоронзаказа будет вскоре пройден, и необходимость в крупных вложениях в военные разработки также уже миновала.

«Вскоре произойдёт прохождение пика Гособоронзаказа, да и то, что демонстрировал президент — новую технику, которая активно живёт уже в гиперзвуке, — говорит о том, что тратить на сегодняшние вооружения деньги большого смысла нет. То есть необходимо выйти на серию (серийное производство) и завтрашнее, послезавтрашнее оружие брать в армию», — пояснил он.

Гутенев напомнил, что в январе 2018 года Владимир Путин в связи с этим заявилл о том, что выпуск гражданской продукции должен максимально занять мощности оборонных предприятий. При этом, по его словам, уже сейчас доля гражданского производства на оборонных предприятиях составляет 30−35% при том, что президент поставил целью достижение 50%.

«Президент сказал, что пик гособоронзаказа будет пройден и объёмы будут сокращаться. И я должен сказать, что развитие нашей высокотехнологической промышленности зависит не только от оборонки. Оборонка даёт заказ фундаментальной науке, каким-то прикладным исследованиям. Но развивать гражданский сектор чрезвычайно важно — именно сейчас, не втягиваясь в гонку вооружений. Мы не должны втягиваться в гонку, мы сокращаем объёмы, и эти деньги должны идти в социалку», — считает парламентарий.

«Деньги же, которые высвобождаются, надо использовать на развитие инфраструктурных проектов, на повышение человеческого капитала. Мы понимаем, что талантливые учёные, хорошо образованные молодые люди должны хотеть жить в нашей стране, должны быть комфортные условия. Для этого, с одной стороны мы должны эффективно использовать деньги, которые есть. А с другой стороны, меньше говорить о том, как компенсировать олигархам псевдопотери, которые они якобы несут из-за санкций», — подчеркнул он.

Напомним, президент России Владимир Путин 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», целью которого является осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличение численности населения и повышение уровня жизни в стране, создание комфортных условий для проживания граждан, а также «условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

Среди наиболее важных аспектов указа выделяют поручение обеспечить повышение продолжительности жизни в стране до 78 лет до 2024 года и до 80 лет к 2030 году. Кроме того, указом президент поручил обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и рост пенсий выше инфляции, а также двукратное снижение уровня бедности в России.