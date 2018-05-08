Москва, 8 мая, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Новым командующим Черноморским флотом военно-морских сил России может быть назначен вице-адмирал Александр Моисеев. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Mil.ru Александр Моисеев. 2012

Ранее сегодня стало известно, что в руководстве Черноморского флота грядут изменения. По данным ИА REGNUM, адмирал Александр Витко уходит со своего поста.

При этом адмирал Витко, который командует Черноморским флотом с 15 апреля 2013 года, пойдет на повышение. В качестве нового места работы для командующего силами Черноморского флота называют Главное командование ВМФ России.

Стоит отметить, что торжества по случаю Дня Победы и празднование 235-й годовщины Черноморского флота пройдут под руководством нынешнего командующего адмирала Витко.

Вице-адмирал Моисеев может приступить к командованию уже во второй половине мая.