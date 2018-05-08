Брюссель, 8 мая, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что страны ЕС, участвующие в ядерном соглашении с Ираном, не намерены выходить из него вслед за США, 8 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская ядерная программа

«Европейский союз намерен сохранить (соглашение). Вместе с остальным международным сообществом мы сохраним ядерную сделку», — сообщила Могерини.

Могерини заявила, что ЕС считает неправильным решение Дональда Трампа о выходе США из «ядерной сделки» и новых санкциях против Ирана.

«Меня особенно беспокоит сегодняшнее объявление о новых санкциях», — заявила Могерини.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 мая президент США объявил о выходе США из международного ядерного соглашения 2015 года по иранской ядерной программе и намерении «добиться высочайшего уровня экономических санкций против Ирана».

Напомним, участниками «ядерной сделки» с Ираном, согласно которой Иран прекращает свою ядерно-ракетную программу в обмен на снятие международных санкций, кроме США являются также Китай, Россия, Германия, Франция и Великобритания.