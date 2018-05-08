Тегеран, 8 мая, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани поручил министерству иностранных дел провести переговоры со странами — участницами соглашения по ядерной программе республики после одностороннего решения США о выходе из договора, передаёт Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Президент США Дональд Трамп 8 мая подписал указ о выходе Вашингтона из соглашения по иранском атому. Соединённые Штаты намерены восстановить все санкции в отношении Тегерана, действие которых было приостановлено соглашением, а также ввести дополнительные экономические санкции против республики.

Власти Ирана ранее заявили, что готовы к любому сценарию в случае отказа США от своих обязательств по соглашению.

Читайте также: Китай будет строго выполнять обязательства в рамках ядерной сделки по Ирану

Напомним, «Совместный всеобъемлющий план действий» был подписан в 2015 году Тегераном и шестёркой международных посредников (постоянные члены Совета Безопасности ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия).

По условиям сделки Иран взял на себя обязательства свернуть разработки ядерного оружия, а программы по мирному атому поставить под контроль МАГАТЭ. Запад и ООН обязались снять все экономические, финансовые и политические санкции с Ирана.

Читайте также: Постпред России при ЕС: Выход США из сделки с Ираном не приведёт к её срыву