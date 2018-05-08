Калининград, 8 мая, 2018, 22:18 — ИА Регнум. В Калининградской области увековечили имени экипажа Ил-2, погибшего 19 марта 1945 года на территории Восточной Пруссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в пос. Пятидорожное сегодня, 8 мая, торжественно захоронены останки летчика, гвардии лейтенанта Петра Тарасова и стрелка-радиста, гвардии старшины Василия Дмитриенко.

Андрей Выползов ИА REGNUM Праправнук лётчика Тарасова с игрушечным самолётиком

На братской могиле установлена памятная плита с именами героев, которые оставались без вести пропавшими 73 года.

«Здесь, на южном направлении под Кёнигсбергом, шли страшные бои. В этот день погибло четыре экипажа. В их числе эти ребята, одному — 27 лет, другому 24 года», — сказал во время памятной церемонии церемонии губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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Экипаж Тарасова и Дмитриенко входил в состав авиачастей 1-й воздушной армии генерал-полковника авиации Тимофея Хрюкина, обеспечивавших в феврале-марте 1945 года поддержку с воздуха наступления сухопутных сил 3-го Белорусского фронта.

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Прошедшие десятилетия погибшие летчики числились без вести пропавшими. Их останки были найдены летом прошлого года в ходе экспедиции поисковых отрядов Калининградской области.

«Два моих прадеда погибли на этой войне, и я не знаю, где их могилы. Третий прадед покоится в братской могиле в Венгрии», — рассказал Алиханов.

На церемонию приехали внуки и правнуки героев. Внучатая племянница Василия Дмитриенко Юлия Савина привезла из села Петровка Краснодарского края, откуда родом дед, горсть земли.

Андрей Выползов ИА REGNUM Племянница Василия Дмитриенко Юлия Савина рассыпает землю из Краснодарского края

«И чувство огромной радости, и чувство горечи — всё перемешалось в душе, — поделилась впечатлениями внучка Петра Тарасова Татьяна Кравчик из Москвы. — Но главное, теперь мы знаем, куда приезжать, чтобы поклониться нашему деду. Спасибо за эту возможность ребятам из поисковых отрядов. Спасибо Петру Николаевичу за нашу мирную жизнь».