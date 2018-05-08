Под Калининградом увековечили имени экипажа Ил-2, штурмовавшего Кёнигсберг
Калининград, 8 мая, 2018, 22:18 — ИА Регнум. В Калининградской области увековечили имени экипажа Ил-2, погибшего 19 марта 1945 года на территории Восточной Пруссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в пос. Пятидорожное сегодня, 8 мая, торжественно захоронены останки летчика, гвардии лейтенанта Петра Тарасова и стрелка-радиста, гвардии старшины Василия Дмитриенко.
На братской могиле установлена памятная плита с именами героев, которые оставались без вести пропавшими 73 года.
«Здесь, на южном направлении под Кёнигсбергом, шли страшные бои. В этот день погибло четыре экипажа. В их числе эти ребята, одному — 27 лет, другому 24 года», — сказал во время памятной церемонии церемонии губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Экипаж Тарасова и Дмитриенко входил в состав авиачастей 1-й воздушной армии генерал-полковника авиации Тимофея Хрюкина, обеспечивавших в феврале-марте 1945 года поддержку с воздуха наступления сухопутных сил 3-го Белорусского фронта.
Прошедшие десятилетия погибшие летчики числились без вести пропавшими. Их останки были найдены летом прошлого года в ходе экспедиции поисковых отрядов Калининградской области.
«Два моих прадеда погибли на этой войне, и я не знаю, где их могилы. Третий прадед покоится в братской могиле в Венгрии», — рассказал Алиханов.
На церемонию приехали внуки и правнуки героев. Внучатая племянница Василия Дмитриенко Юлия Савина привезла из села Петровка Краснодарского края, откуда родом дед, горсть земли.
«И чувство огромной радости, и чувство горечи — всё перемешалось в душе, — поделилась впечатлениями внучка Петра Тарасова Татьяна Кравчик из Москвы. — Но главное, теперь мы знаем, куда приезжать, чтобы поклониться нашему деду. Спасибо за эту возможность ребятам из поисковых отрядов. Спасибо Петру Николаевичу за нашу мирную жизнь».