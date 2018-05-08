Самара, 8 мая, 2018, 22:11 — ИА Регнум. Житель Самары Лев Ушаков решил обратить внимание властей на дорожные ямы по улице Дачной нетрадиционным способом. В каждую из выбоин он посадил картошку, всего около четырех кг, сообщил он на своей странице в одной из соцсетей.

Юрий Пименов. Сажают картофель (фрагмент). 1943

Свою акцию он назвал «Дачный сезон».

«На открытии «Дачного сезона» посадил 4 кг картошки посередине дороги на Дачной. Прохожие помогали, рассказывали байки про улицу, автомобилисты сигналили и показывали большой палец кверху», — пишет он.

Также ранее он специально создал аккаунт в другой соцсети, чтобы писать врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову.

«Прошу Вас починить улицу Дачная, иначе я во время ЧМ по футболу буду лично водить туда туристов, посмотреть на это убожество», — предупредил он в первом обращении к главе области.

Отметим, что несколько лет назад дороги Самарской области привлекли внимание западных СМИ. В частности, издания The Sun и Daily Mail охарактеризовали состояние дорог в регионе, как после апокалипсиса. Телеканал BBC показал документальный фильм о самарских дорогах, которые из-под земли грызут «гигантские черви», после чего и появляются ямы, похожие на лунные кратеры.

По словам главы департамента градостроительства Самары Елены Бондаренко, улицу Дачную отремонтируют, но только в 2019 году. На Дачной планируют сделать 4 полосы движения шириной 3,5 метра каждая. Также там появятся тротуары и дорожки для пешеходов.

«Чтобы более оперативно приступить к работе, рассматривается возможность включения участка в перечень для обновления в следующем сезоне в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», — заверила Бондаренко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, планируется, что активное дорожное строительство продолжится в регионе и после проведения чемпионата мира по футболу. По словам Азарова, финансирование дорожной отрасли в 2018 году запланировано в размере 12,258 млрд рублей и оно не заканчивается в первой половине года.

«Объем выполняемых работ был большой. Такой, на который регион вряд ли мог бы рассчитывать без чемпионата мира… Только на дороги ежегодно выделялось 14−15 млрд рублей», — отметил глава региона.

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