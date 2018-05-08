Иерусалим, 8 мая, 2018, 22:08 — ИА Регнум. Израиль объявил о «повышенной готовности к нападению» на Голанских высотах, 8 мая передает агентство Reuters.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

Согласно военному заявлению, особый режим связан с «активностью нерегулярных иранских сил в Сирии».

«Силы обороны Израиля находятся в состоянии повышенной готовности к нападению», — говорится в распространенном заявлении.

Также сообщается, что представителям местной власти приказано «разблокировать и подготовить бомбоубежища».

Отметим, заявление Израиля об «иранской угрозе» на Голанских высотах вышло фактически одновременно с заявлением президента США Дональда трампа о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

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