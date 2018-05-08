Москва, 8 мая, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что выход США из сделки по ядерной программе Ирана не приведёт к полному расторжению соглашения.

Переговоры об иранской ядерной программе — министры иностранных дел и других должностных лиц P5 + 1 и министры иностранных дел Ирана и ЕС в Лозанне

Как заявил российский дипломат журналистам, отказ Вашингтона выполнять свои обязательства по соглашению создаст определённые проблемы на пути его дальнейшей реализации, тем не менее речь идёт о многостороннем инструменте, единогласно одобренном Советом Безопасности ООН.

Чижов уверен, что Тегеран и пять других стран, выступивших гарантами при заключении договора, сохранят приверженность взятым на себя обязательствам.

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Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранском атому. Соединённые Штаты намерены восстановить все санкции, действие которых было приостановлено соглашением, а также ввести дополнительные экономические санкции против Тегерана.

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«Совместный всеобъемлющий план действий», поставивший точку в многолетней проблеме вокруг иранской ядерной программы, был подписан в июле 2015 года в Вене Ираном и шестёркой международных посредников (постоянные члены Совета Безопасности ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия).

По условиям сделки Тегеран обязался свернуть разработки ядерного оружия, а программы по мирному атому поставить под контроль МАГАТЭ. Запад и ООН со своей стороны обязались снять все экономические, финансовые и политические санкции с Ирана.