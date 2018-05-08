Ереван, 8 мая, 2018, 21:33 — ИА Регнум. И.о. министра обороны Армении Виген Саркисян подал в отставку, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

mil.am Виген Саркисян

«Ввиду политических событий настал момент раньше предусмотренного попрощаться с вами в статусе руководителя армии. Так правильно. Министр — должностное лицо политическое, и его работа эффективна лишь в составе команды единомышленников. Обществу можно и нужно быть полезным вне зависимости от должности», — заявил Саркисян.

Он заверил, что продолжит свою службу и в другом статусе.

«Мы довели до завершения оснащение передовой системой видеонаблюдения, поставили на боевое дежурство самое современное и высокоточное вооружение, резко повысили эффективность госзакупок для нужд армии, переориентировав колоссальные средства на программы вооружения», — говорится в заявлении Саркисяна.

По словам экс-главы минобороны, во время его пребывания на посту министра было полностью пересмотрено правовое поле, принята 7-летняя программа модернизации вооруженных сил, придан импульс военно-промышленному комплексу.

Саркисян отметил, что во всех подробностях передаст незавершенные программы следующему министру обороны, указав финансовые источники их осуществления и правовые механизмы для них.

«Я горд, что передаю своему преемнику более крепкую, более эффективную, более боеспособную армию», — добавил Саркисян, отметив, что готов в полную меру сил содействовать ему и всем будущим министрам для повышения безопасности нашей страны.

Надеюсь, что и они окажутся последовательными в развитии начатых программ и их успешном завершении. Даже если у нас окажутся противоположные политические взгляды, я искренне желаю, чтобы следующий министр обязательно достиг успеха», — говорится в заявлении Саркисяна.

Ранее о своей отставке заявили первый заместитель министра обороны Артак Закарян и заместитель министра Артак Давтян.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, ранее во вторник, 8 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Саркисяна и первого заместителя главы Генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян отметил, что, взяв на себя обязанности премьер-министра, считает одной из первоочередных задач получение полной информации о ситуации, связанной с внешней безопасностью республики. По его словам, если какие-либо вопросы требуют оперативных решений, для которых нужно вмешательство премьер-министра, он сделает это безотлагательно. Саркисян, в свою очередь, доложил, что вооруженные силы полноценно осуществляют свои функции и с большой ответственностью контролируют ситуацию на передовой, обеспечивая безопасность страны и сохраняя неприкосновенность границ. В ходе встречи были затронуты также несколько вопросов, касающиеся сферы обороны, в том числе хода мероприятий по программе модернизации вооруженных сил.

8 мая оппозиционный депутат парламентской франкции «Елк» («Выход»), лидер протестных движений в Армении Никол Пашинян в ходе специального заседания Национального собрания Армении был избран на пост премьер-министра республики.

Сразу же после избрания Никол Пашинян заявил, что намерен существенно изменить состав правительства Армении. В частности, речь шла также и о министре обороны.

В качестве оппозиционного депутата Пашинян подвергал резкой критике Саркисяна за ряд изменений в законодательстве и обвинял его в уклонении от службы в армии.

Еще во время протестных движений представители команды Пашиняна называли Давида Тонояна возможным кандидатом на пост министра обороны. Сейчас Тоноян является и.о. министра по чрезвычайным ситуациям.