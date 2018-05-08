Вашингтон, 8 мая, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Белый дом США заявил о предстоящем пересмотре «программ помощи» Южному Судану, 8 мая передает агентство Reuters.

Южный Судан

Согласно заявлению Белого дома, пересмотр помощи США частично признанной африканской республике связан с «отсутствием прогресса» в мирных переговорах между правительством и повстанцами Южного Судана.

«Мы глубоко разочарованы отсутствием прогресса в достижении соглашения… Сегодня Соединенные штаты начнут всесторонний обзор своих программ помощи Южному Судану», — говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, гражданская война в Южном Судане фактически не прекращается с момента обретения независимости от Судана в 2011 году. Жертвами войны стали десятки тысяч человек, миллионы покинули Южный Судан.

В 2016 — 2017 годах стороны гражданской войны пытались «мирить» ООН, Африканский союз и США, однако безуспешно — в Южном Судане продолжается война между войсками президента Сальвы Киира и повстанцами Риека Мачара.