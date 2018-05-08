Ереван, 8 мая, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Дмитрию Медведеву в связи с его назначением председателем правительства Российской Федерации. В послании, текст которого опубликован на официальном сайте премьер-министра Армении, в частности, говорится:

Yerevantsi Никол Пашинян

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич,

примите мои искренние поздравления в связи с назначением председателем правительства Российской Федерации и наилучшие пожелания успехов в Вашей дальнейшей государственной деятельности.

Ваше назначение, несомненно, свидетельствует о востребованности курса преобразований, осуществляемых Вашим кабинетом.

Новое правительство Республики Армения твёрдо настроено на дальнейшее упрочение двустороннего армяно-российского сотрудничества во всех областях, а также на углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Уверен, что совместная работа на всех уровнях двустороннего сотрудничества внесёт свою лепту в дело дальнейшего развития и расширения армяно-российского союзничества.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за тёплое поздравление по случаю моего избрания.

Желаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, доброго здоровья и новых больших успехов, а братскому народу России — процветания и благополучия».