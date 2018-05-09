Великий Новгород, 9 мая, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертного полка» в Великом Новгороде сегодня, 9 мая, в День Победы, возглавит легендарная «полуторка» — грузовик ГАЗ-ММ, затонувший во время боёв за освобождение Новгорода в январе 1944 года, найденный в 2013 году подводными археологами и поднятый со дна реки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородском музее-заповеднике.

Novgorodmuseum.ru Восстановленный раритетный грузовик — »полуторка»

Исторический грузовик, восстановленный до рабочего состояния специалистами новгородского 261-го авторемонтного завода, стал военной реликвией, которая находится в гараже Новгородского музея-заповедника.

«Полуторка» участвует в городских акциях и исторических реконструкциях: в 2016 и 2017 году — в историческом фестивале «Забытый подвиг. Вторая ударная» и в акции «Мы помним», в декабре 2017 года — в сценической реконструкции суда над нацистскими военными преступниками «Да судимы будете».

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В прошлом году «полуторка» также вела за собой шествие «Бессмертного полка», сейчас на машину загрузят ещё один музейный раритет: 127-миллиметровый миномёт. После участия в шествии грузовик будет представлен на площадке «Солдатский привал» у монумента Победы.

Выставка военной техники также будет организована на центральной площади Великого Новгорода — площади Победы-Софийской.

Отметим, что в связи с шествием «Бессмертного полка», которое начнётся в 11:00 и продлится до 12:30, центр Великого Новгорода будет закрыт для движения автотранспорта.