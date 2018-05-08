Мале, 8 мая, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Суд Мальдивских островов признал председателя Верховного суда страны Абдуллу Саида виновным и отправил его в тюрьму, 8 мая передает агентство Associated Press.

Суд

Саид был признан виновным по обвинению в «сдерживании государственного управления и правосудия», он будет отправлен в тюрьму на четыре месяца и 24 дня.

Ожидается. что столь малым сроком председатель высшего суда Мальдив не ограничится — суд по обвинениям в терроризме, также предъявленным Саиду, должен состояться в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля по инициативе президента Абдуллы Ямина на Мальдивах было введено чрезвычайное положение.

В ходе чрезвычайного положения военные провели аресты деятелей оппозиции, видных политиков и чиновников. Среди арестованных оказались бывший глава страны Момун Абдул Гаюм, а также председатель и несколько судей Верховного суда.

В настоящий момент режим чрезвычайного положения снят, однако прокуратура уже возбудила против арестованных дела о терроризме и других государственных преступлениях.