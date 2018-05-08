Москва, 8 мая, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил ветеранов с Днем Победы, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Игорь Свирин ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

«Если бы у нас не было Победы, которую вы ковали, которую наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки вынесли на своих плечах, не было бы нашей страны. Коричневая чума охватила практически всю Европу, и весь мир стоял на пороге большой трагедии. Именно вы освободили мир от фашизма», — заявил Володин в ходе традиционной встречи руководства палат Федерального собрания РФ с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященной 73-ей годовщине Победы.

«Подвиг нашего советского солдата, нашего народа, благодаря которому сегодня мир развивается, всегда будет чтиться и никогда не будет забыт, — сказал спикер Госдумы. — В каждой семье есть тот, кто не вернулся с войны, и пока в нас живет память — те, кто ушел, всегда с нами».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., в которой советский народ боролся за свободу и независимость страны против фашистской Германии и ее союзников. Великая Отечественная война являлась важнейшей и решающей частью Второй мировой войны 1939−1945 гг.