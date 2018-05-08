Москва, 8 мая, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Роскомнадзором предприняты меры по ограничению доступа к интернет-сайтам, содержащим информацию о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, сообщает 8 мая пресс-служба ведомства.

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«На основании вступивших в законную силу судебных решений в Единый реестр запрещённой информации внесён 21 сайт или страницы сайта с информацией о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по требованию Роскомнадзора владельцы 12 интернет-ресурсов удалили противоправную информацию. Владельцам ещё двух сайтов и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления.

В связи с неудалением противоправной информации операторами связи в настоящее время ограничивается доступ на территории России к четырём интернет-ресурсам, информирует ведомство.

Напомним, что в России приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР, СССР запрещены законом, за нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

При этом законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.