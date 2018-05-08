Петрозаводск, 8 мая, 2018, 20:34 — ИА Регнум. В Карелии на территории промышленной зоны лесозаготовки, располагающейся около посёлка Лендеры в Муезерском районе республики, произошло возгорание леса-кругляка. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

Сообщается, что горит лес-кругляк на лесозаготовке у поселка Лендеры. Площадь, охваченная огнём, составляет 1,5 тыс. кв. метров. Из Петрозаводска и Санкт-Петербурга к месту пожара направлены два вертолёта с дополнительными пожарными помпами.

В тушении пожара участвуют порядка 100 человек.

Поселок Лендеры расположен в 240 километрах к северо-западу от Петрозаводска и в 15 км от границы с Финляндией.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали.