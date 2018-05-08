Душанбе, 8 мая, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Всемирный банк выделит $20 млн на реализацию проекта по усовершенствованию системы управления орошением сельскохозяйственных земель Зарафшанской долины в Согдийской области Таджикистана, сообщает 8 мая Asia-Plus.

Орошение

В рамках проекта будет реконструирована ирригационная инфраструктура и насосные станции. Поддержку получит также ассоциация водопользователей. Эти меры позволят фермерам в долине реки повысить урожайность.

8 мая проект обсудили глава Согдийской области Таджикистана Раджаббоя Ахмадзода и представители Всемирного банка в республике. В области уже реализуется ряд проектов при поддержке международной организации.

В ходе переговоров глава региона выразил надежду на расширение сотрудничества и заверил представителей Всемирного банка, что органы власти окажут содействие в реализации новых инициатив.

Отметим, Всемирный банк является одним из крупнейших инвесторов Таджикистана. В 2017 году банк вложил в различные проекты $226 млн. В настоящее время в республике реализуется около 30 проектов международной организации.

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