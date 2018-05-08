Москва, 8 мая, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Государственной думы, на котором рассматривалась кандидатура Дмитрия Медведева в качестве председателя правительства РФ, напомнил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, что Советский Союз развалился под «чутким руководством» КПСС. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зюганов

В ходе состоявшейся дискуссии лидер КПРФ заявил, что его фракция не станет поддерживать кандидатуру Медведева на пост председателя правительства России. Также Зюганов перечислил достижения СССР, которые были осуществлены «под чутким руководством» партии.

В ответной реплике российский лидер не стал спорить с Зюгановым и признал, что, действительно, Советский Союз достиг небывалых высот именно под руководством КПСС.

«Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигла очень больших вершин. И Геннадий Андреевич перечислил многие из них: это и космос, и ядерный щит и так далее», — сказал Путин.

Однако президент тут же заметил, что нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что именно под «чутким руководством» КПСС Советский Союз пал.

«Геннадий Андреевич не упомянул только одного: под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование. Здесь, конечно, радоваться нечему, как бы это ни было — хорошо или плохо, но это исторический факт. Никого, кроме Коммунистической партии, роль которой была закреплена даже в Конституции СССР, не было среди тех, кто руководил этим процессом», — напомнил глава государства.

Он также добавил, что хотя сил влияния на этот процесс «со стороны было много, но КПСС была во главе, и, по сути дела, руками лидеров КПСС, так или иначе, состоялось это историческое событие».

Напомним, в Конституции Советского Союза от 1977 года в 6-й статье была фактически закреплена однопартийная система. Статья гласила следующее:

«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.

Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР».

В годы перестройки именно лидеры КПСС привели страну к полной дезорганизации управления и фактическом коллапсу всей государственной системы. Лидеры КПСС предали марксистско-ленинское учение, а также предали интересы рабочего класса, выразителем которых была эта партия.

Примечательно, что в начале 1990 года расширенный пленум ЦК КПСС практически единогласно проголосовал за отмену 6-й статьи Конституции, то есть правящая партия лишила саму себя монополии на власть.

В декабре 1991 года Советский Союз перестал существовать.