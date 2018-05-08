Тбилиси, 8 мая, 2018, 20:19 — ИА Регнум.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили принимает делегацию Европарламента

Исходящие от России «угрозы» и механизмы давления на Россию были одной из тем встречи между президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и делегацией Европарламента. По информации пресс-службы президента Грузии, встреча прошла 8 мая в рамках визита членов подкомитета Европарламента по безопасности и обороне в Тбилиси.

Георгий Маргвелашвили в очередной раз затронул вопрос смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвале и выразил беспокойство ситуацией, сложившейся на «оккупированных территориях».

Среди рассмотренных на встрече вопросов был и вопрос предстоящего упразднения Совета национальной безопасности (что предусмотрено внесенными в Конституцию Грузии изменениями). Как заявил журналистам после встречи секретарь Совбеза Давид Раквиашвили, отсутствие такого органа при президенте Грузии создаст вакуум в системе национальной безопасности, и для восполнения этого вакуума стране понадобятся дополнительные ресурсы.

Депутат Европарламента Майкл Галер заявил, что цель их визита — изучение фактов «аннексии» Грузии и состояния неразрешенных конфликтов.

«В 10-ю годовщину августовской войны мы вспомнили те события, которые показывают, чего можно ожидать от России», — подчеркнул депутат.

Он приветствовал ту поддержку, которую в вопросе безопасности оказывают Грузии США и НАТО, и заверил, что и Евросоюз в рамках Миссии наблюдателей ЕС постоянно следит за происходящими в Грузии и ее регионах событиями.

Он также сообщил, что на празднование Дня независимости Грузии 26 мая в Тбилиси прибудет представительная делегация Евросоюза.

Напомним, что согласно заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, войну в августе 2008 года начала грузинская сторона. После этой войны Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает последствия войны нарушением фундаментальных норм международного права и собственной независимости и территориальной целостности и призывает Россию отозвать свое решение.