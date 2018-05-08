Йошкар-Ола, 8 мая, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Инфляция по итогам апреля в Марий Эл составила 0,3%. С начала года цены на все товары и платные услуги в республике выросли на 1,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

ИА REGNUM Экономика России

В течение месяца наиболее значительно подорожали продовольственные товары без учета алкогольных напитков — на 0,6%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 0,3%, услуг подорожали на 0,1%. В группе алкогольных напитков наблюдается дефляция в размере 0,1%.

С начала года максимальный темп роста цен наблюдается в группе также продовольственных товаров без учета алкоголя — рост цен составил 2,6%. При этом непродовольственные товары подорожали на 0,9%, услуги — на 0,1%. Дефляция в группе алкогольных напитков за четыре месяца составила 0,2%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, средний показатель инфляции в России за апрель составил 0,4%. С начала года все товары и услуги подорожали на 1,2%.

При этом недельная инфляция держится на уровне 0,1% в течение девяти недель подряд.

Согласно прогнозам Минэкономразвития России и Центробанка, по итогам 2018 года инфляция может составить 4%.