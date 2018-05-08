Киев, 8 мая, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики обсуждают предложение президента Украины Петра Порошенко ввести в Донбасс миротворцев ООН, а после завершения миссии провести местные выборы.

Mil.gov.ua Украинские танки

В частности, глава правления Института мировой политики Украины Виктор Шлинчак считает, что миротворцев ООН нужно вводить в Донбасс только после установления реального режима тишины.

«Позиция Украины не меняется. «Красные линии», которые были озвучены еще два года назад о том, что сначала должна установиться безопасность и полное прекращение военных действий. Только после этого мы можем говорить о следующем этапе — вводе миротворцев», — сказал Шлинчак 8 мая в эфире канала «112 Украина».

Он сообщил, что «подготовительный избирательный процесс в Донбассе может потянуть на год или больше».

«Хотя бы потому, что много людей выехало с территории Донбасса. Нужно уточнить списки, нужно создать избирательные комиссии и т.д. Это процесс не ближайшей перспективы. Как можно проводить агитацию или выборы, если ты ходишь под пулями?» — задался вопросом эксперт.

Кроме того, политолог Сергей Таран отметил, что выборы в Донбассе будут проходить по украинским законам.

«Это значит, что все украинские партии и СМИ должны иметь возможность свободно работать и проводить агитацию на оккупированных территориях. Понятно, что пока там есть «боевики» или российская армия, это сделать невозможно… Нужно говорить об определенном буферном периоде, когда граждане, освобожденные от оккупации, смогут получить информацию о том, что произошло за это время в Украине и мире… Если мы хотим качественных выборов, то должен быть определенный промежуточный период, как в свое время это произошло после Второй мировой войны в постфашистской Германии. Немцы тоже сразу не пошли на выборы. Прошло два года, за которые они узнали, что происходило в мире и в их собственной стране», — добавил Таран.

Как сообщалось, 8 мая президент Порошенко заявил о необходимости введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

«Многие обозреватели думают, что у нас здесь в Украине «холодная война». Я хочу разочаровать их — это не «холодная война»… Это — горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты. И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы», — сказал Порошенко в интервью американскому телеканалу CBS News.

Он считает, что в Донбассе можно провести местные выборы после проведения миротворческой операции.