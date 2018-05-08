Ульяновск, 8 мая, 2018, 20:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 8 мая, открыли мемориальную доску в честь воинов-медиков. На ней выгравированы имена 148 медицинских работников региона, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Мемориал в честь воинов-медиков

В рамках празднования Дня Победы в Ульяновске прошёл торжественный митинг и был возложены цветы к памятнику воину-медицинскому работнику на территории областной больницы. В церемонии принял участие губернатор Сергей Морозов, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, представители регионального медицинского сообщества и медицинской палаты.

«Сегодня мы открываем мемориальную доску с именами медицинских работников Ульяновской области, внёсших свой вклад в приближение Победы нашего народа над фашистской Германией. Те испытания, которые выпали на вашу долю, подвластно было вынести только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину. Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа», — сказал, в частности, Сергей Морозов.

Мемориальная доска изготовлена по инициативе врача-отоларинголога Раиса Николаева-Балла. Он составил список из 148 медицинских работников лечебных учреждений региона, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Проект реализован при поддержке Ульяновского областного совета ветеранов войны и труда, а также региональной Медицинской палаты.

Право открыть «списки» участников Великой Отечественной войны было предоставлено молодым специалистам областной больницы — урологу профильного отделения Владимиру Вагаеву и медицинской сестре приёмного отделения Оксане Курушиной. С напутственным словом к представителям отрасли обратился участник Великой Отечественной войны, фельдшер санитарной роты Сталинградского фронта Иван Вьюговский, который закончил медицинский институт уже после войны.

Как отметил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Рашид Абдуллов, создание подобного мемориального комплекса вносит огромный вклад в формирование уважительного отношения к профессии медицинского специалиста, а также сплочённости всего сообщества Ульяновской области.

«Современный мир диктует свои правила — стремительно развиваются электронные технологии, в том числе в здравоохранении на территории нашего края. И сегодня как никогда важно создавать «напоминания» о том, что значит патриотизм, мужество, отдать жизнь ради другого человека, ради своей Родины. Для представителей отрасли здравоохранения это особенное чувство, ведь они каждую минуту, каждый день борются за здоровье и жизнь людей. Сегодня на территории областной больницы, которую можно назвать историческим объектом нашего региона, мы создали такое «напоминание», — подчеркнул глава профильного ведомства.