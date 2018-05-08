Тбилиси, 8 мая, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Правительство Грузии разработает дорожную карту интеграции с Евросоюзом, в которой будут отражены дальнейшие шаги, запланированные в этом направлении, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании комиссии по интеграции Грузии с ЕС. По информации пресс-службы правительства Грузии, 8 мая состоялось 57-е заседание этой комиссии.

Флаг Грузии

«Мы готовы сделать гораздо больше, чем того требует соглашение об ассоциации с Евросоюзом, чтобы продолжить успешное движение к Европе», — обратился к членам комиссии премьер.

По его словам, дорожная карта будет способствовать еще большему политическому сближению и секторальной интеграции Грузии с ЕС, чем это предусмотрено действующим соглашением об ассоциации.

«Грузия рассматривается партнерами Евросоюза как лидер по проводимым реформам, и нам действительно есть чем гордиться… Наша стратегическая цель — окончательное членство в ЕС, и достичь этого можно только широким участием и активностью всех ведомств», — заявил Квирикашвили.

Дорожная карта под девизом «Больше интеграции для больших возможностей» будет разработана до конца года. Премьер поручил министерству иностранных дел провести консультации по этому вопросу с населением страны, неправительственными организациями и представителями бизнеса.

На заседании были рассмотрены выполнение Грузией соглашения об ассоциации и процесс безвизового сообщения.

Георгий Квирикашвили назвал безвизовый режим со странами Шенгенской зоны большим достижением для Грузии и призвал всех бережно относиться к нему. Премьер приветствовал действия МИД, МВД, министерства юстиции и парламента, направленные на законодательное урегулирование вопросов незаконной миграции.

«Понятно то волнение, которое вызывает у населения этот вопрос. Конечно, мы все должны бережно относиться к этому достижению. Поэтому мы приветствуем усилия и совместные активные действия министерства иностранных дел, министерства внутренних дел, министерства юстиции и парламента Грузии, которые направлены на то, чтобы сохранить безвизовое сообщение. Это большое доверие, выраженное Грузии со стороны Евросоюза, и мы обязаны его беречь», — заявил премьер.

Как известно, в процессе безвизового сообщения с ЕС был отмечен рост незаконных мигрантов и соискателей убежища из Грузии, в связи с чем ряд стран Евросоюза забил тревогу. Правительству Грузии пришлось принимать срочные меры, чтобы ограничить своим гражданам возможность нарушения этого режима. В частности, Грузия рекомендовала странам ЕС внести ее в список безопасных стран, а также разработала и приняла ряд законодательных изменений для исключения подобных нарушений.

Безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом вступил в силу с 28 марта 2017 года одновременно с механизмом приостановки безвизового сообщения, который будет введен в случае серьезных нарушений с грузинской стороны.