Киев, 8 мая, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке террористических актов в правительственном квартале Киева и свержения государственной власти в стране, потребовала, чтобы ей разрешили присутствовать на заседаниях украинского парламента и участвовать в его деятельности. Об этом сегодня, 8 мая, сообщила пресс-служба Савченко, опубликовав соответствующее сообщение на её странице в американской социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Сообщается, что Савченко отправила соответствующее письмо с требованием допустить её до работы в Верховной раде на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

«Я как народный депутат требую обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной рады с целью голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Рады», — цитирует письмо Савченко к Луценко её пресс-служба.

Напомним, в апреле уже после ареста Савченко ходатайствовала о возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность, а также о предоставлении разрешения на встречу с её помощниками-консультантами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Савченко ещё до ареста заявляла о своем намерении принять участие в выборах президента Украины, которые должны пройти в 2019 году. Однако теперь её шансы на участие в президентской кампании уменьшаются с каждым проведенным в тюрьме днём.