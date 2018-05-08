Чебоксары, 8 мая, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Чебоксарах разбираются в обстоятельства драки между подростками, которая произошла в центре города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Драка между тремя беспризорниками. СССР. 1922 год

По данным полиции, инцидент произошел неподалеку от остановки «Театр оперы и балета». Сообщение «о потасовке между несколькими юношами» поступило вечером 7 мая около 21:30 часов.

«Очевидцы, не сумев успокоить участников, обратились в полицию. Молодые люди были доставлены в отделение, обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее никто из них на учете в органах внутренних дел не состоял», — говорят в МВД по Чувашии.

Местные СМИ указывают, что среди участников драки якобы были дети высокопоставленных лиц.

Напомним, по данным МВД за 2017 год, в Чувашии также стали чаще бить жертв до полусмерти: число пострадавших, здоровью которых причинён тяжкий вред, возросло на 21,2%. В России по данному показателю хуже ситуация только в Севастополе, где рост составил 23,1%. Кроме того, в Чувашии стали чаще идти на преступления в парках, скверах и на площадях (+10,8%) — по данному показателю республика заняла восьмое место в стране, антилидером стала Бурятия (+35,8%).

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