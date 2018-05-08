Вашингтон, 8 мая, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном 8 мая сообщил ему о намерении объявить о выходе США из сделки по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, информированный о содержании беседы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По информации издания, Соединённые Штаты готовятся восстановить все санкции, действие которых было приостановлено соглашением, а также ввести дополнительные экономические санкции против Тегерана.

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Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что объявит о своём решении относительно будущего сделки по иранскому атому 8 мая в 14:00 (21:00 мск).

Президент Ирана Хасан Рухани сегодня заявил, что Исламская Республика преодолеет все трудности, которые могут возникнуть на её пути в ближайшее время. «Окажемся ли мы под санкциями или нет, мы должны прочно стоять на своих ногах», — подчеркнул он.

Рухани также заявил, что основа внешней политики Ирана «заключается в построении конструктивных отношений с миром».

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Напомним, Вашингтон настаивал на пересмотре уже подписанного соглашения по иранской ядерной программе и включении в него положений, запрещающих Тегерану осуществлять развитие его ракетной программы.

«Совместный всеобъемлющий план действий», поставивший точку в многолетней проблеме вокруг иранской ядерной программы, был подписан в июле 2015 года в Вене Ираном и шестёркой международных посредников (постоянные члены Совета Безопасности ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия).

По условиям сделки Тегеран обязался свернуть разработки ядерного оружия, а программы по мирному атому поставить под контроль МАГАТЭ. Запад и ООН со своей стороны обязались снять все экономические, финансовые и политические санкции с Ирана.