Бишкек, 8 мая, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Рабочие группы правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии обсудили вопрос открытия новых пограничных пропускных пунктов, сообщили 8 мая в пресс-службе МИД Узбекистана.

Константин Зефиров. Пограничник с собакой. 1938

Переговоры рабочих групп проходили в киргизском городе Джалал-Абаде со 2 по 8 мая. Стороны продолжили описание оставшихся участков государственной границы.

«Встреча прошла в конструктивном духе и атмосфере взаимного понимания», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2017 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали договор о согласовании 85% государственной границы.

Споры о принадлежности территории длились с 1991 года. По итогам переговоров главы государств заявили о прорыве в отношения двух стран.