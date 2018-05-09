Сегодня, в день 73-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади пройдёт главный военный парад России. Он начнётся в 10:00 по московскому времени. В нём примут участие около 13 тыс. солдат и офицеров в составе 33 пеших парадных расчётов, включая 39 военных оркестров, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов. Главным событием парада станет демонстрация новейших образцов вооружения. Читайте также: В Москве прошла вторая ночная тренировка парада Победы: фоторепортаж Это специальная бронированная машина (СБМ) ВПК-233 136 «Тигр», бронеавтомобиль «Тайфун-К» с колёсной формулой 4×4, бронированный армейский грузовик «Урал-432 009», бронеавтомобиль «Патруль», зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Также в небе появятся два истребителя пятого поколения СУ-57. Читайте также: Минобороны РФ покажет новинки Парада Победы в действии Кроме того, по Красной площади проследуют БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», зенитный ракетный комплекс С-400, танки Т-34−85, Т-72Б3, Т-90, Т-14 «Армата», БМП Т-15, БТР «Бумеранг», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Коалиция» и зенитный ракетный комплекс «Бук-М2». Читайте также: В Параде Победы 9 мая примут участие 13 тысяч человек ИА REGNUM предлагает онлайн-трансляцию парада Победы.

Иван Шилов ИА REGNUM Парад Победы!

09:16 Парад Победы начнётся через 40 минут. На Красной площади идут последние приготовления к торжеству, расчёты выстроены. Волонтеры провожают к трибунам ветеранов. В руках у героев войны — цветы и георгиевские ленточки. На трибунах появился министр культуры РФ Владимир Мединский.

09:18 В Москве установилась прекрасная погода, почти лето. По прогнозам синоптиков, 9 мая в столице ожидают до 18 градусов тепла, очень солнечно.

09:19 Для проведения парада Победы в центре Москвы временно ограничили движение автотранспорта по ряду улиц. С 06:00 перекрыли движение от улицы Нижние Мневники до Тверской улицы по Звенигородскому шоссе и Садовому кольцу. Движение здесь обещают открывать по мере прохождения праздничных колонн. Также до окончания парада Победы будут перекрыты улица Тверская от Триумфальной площади до Моховой улицы; Моховая от Большой Никитской до Тверской улицы; улица Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки. С 6:30 до 14:00 для автомобилистов будут закрыты Москворецкая набережная, Большая Никитская улица, Театральный проезд и Новая площадь от Малого Черкасского переулка до Старой площади.

09:19 Кроме того с 6:30 до окончания праздничных мероприятий будут перекрыты некоторые улицы внутри Садового кольца. Это участок Садового от Смоленской площади до Садовой-Триумфальной улицы; Новый Арбат; Воздвиженка; Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда; Рахмановский переулок; Неглинная улица; Никитский бульвар; Тверской бульвар; улица Серафимовича; Б. Каменный мост; Моховая улица; улица Охотный Ряд; Театральный проезд; Мясницкая улица; Лубянский проезд; Старая площадь; Новая площадь; Маросейка, Китайгородский проезд; Солянка; Устьинский проезд; Устьинская набережная; Серебряническая набережная; Подгорская набережная; Болотная набережная; Болотная улица; Большой Москворецкий мост; пл. Васильевский Спуск, Москворецкая улица; Кремлевская набережная; Москворецкая набережная; Котельническая набережная; Гончарная набережная; Краснохолмская набережная.

09:20 Подготовка личного состава к военному параду проходила в проезде Девичьего поля. Поэтому 9 мая он не доступен для автомобилистов.

09:20 На время проведения праздничных мероприятий ограничено движение на улице Волхонка и на площади перед Белорусским вокзалом, а с 12:00 будет недоступен проезд от метро «Динамо» до метро «Охотный Ряд», а также по Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлёвской набережным. Здесь пройдет шествие «Бессмертный полк».

09:21 Тем временем над Красной площадью пролетают вертолёты и дроны. На площади находятся десятки журналистов, в том числе иностранных изданий. Несмотря на исключительно теплую погоду, в руках у многих плащи и зонты.

09:21 Сама Красная площадь закрыта для посещений с 4 мая и до 20:00 9 мая. Также в связи в подготовкой парада с 4 по 7 мая не было доступа в Московский Кремль. Закрыт он и сегодня. До 14 мая не будет работать Мавзолей В.И. Ленина.

09:23 К 9 мая Москву украсили поздравительными плакатами с портретами фронтовиков. Фотографии ветеранов разместили на въезде в столицу и вдоль главных магистралей, около остановок общественного транспорта и на киосках «Моспечать». Читайте подробнее: Ко Дню Победы на улицах Москвы разместят портреты ветеранов

09:24 На центральных улицах столицы появились звёзды с надписью «Москва — город-герой» и флаговые конструкции «Даты войны». На Поклонной горе установили мультимедийный «Живой огонь». Читайте также: Ко Дню Победы Москву украсят более 2300 тематических конструкций

09:25 В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице пройдёт 120 праздничных концертов. Читайте подробнее: В Москве в честь Дня Победы пройдут сотни мероприятий — Собянин

09:26 В День Победы в Москве запустят более 10 тыс. фейерверков. Полюбоваться праздничным салютом можно с 15 точек столицы.

09:29 Работающие на Красной площади волонтёры прибыли сюда за несколько часов до начала торжеств. Они помогают ветеранам занять свои места, вместе с медиками следят за их самочувствием. «Именно в параде в первый раз, до этого я принимала участие в акции Бессмертный полк. Стояла в живой цепи. Быть здесь — большая честь, можно сказать осуществление мечты. Я с детства смотрела парад и всегда мечтала здесь оказаться и помочь проведению такого мероприятия. Нам провели подробный инструктаж, рассказали все наши функции, как вести себя в случае непредвиденных обстоятельств», — заявила корреспонденту ИА REGNUM волонтер объединения «Волонтеры победы» Курносова Анастасия.

09:30 На трибуны Красной площади прибыли главный редактор Russia Todat Маргарита Симоньян, советский актер Михаил Ножкин, руководитель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

09:32 В 2018 году парады в честь 73-й годовщины Победы проходят в десятках городах России. Также в данный момент начался торжественный парад в Донецке (ДНР). В торжественном шествии участвуют герои боевых действий республики. За парадом наблюдают сотни жителей Донецка.

09:34 Тем временем в Москве среди выстроенных к параду расчётов военнослужащих скандируют «Ура». Участники парада с нетерпением ждут его начала.

09:35 На трибуны Красной площади прибыл лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

09:37 Ветераны ждут начала торжества в честь Великой Победы.

09:38 Гости всё ещё прибывают.

09:39 На Красную площадь прибыл главный муфтий России Равиль Гайнутдин.

09:40 Волонтеры проводят ветеранов к трибунам, они занимают первые места на трибунах, некоторые украдкой вытирают слёзы.

09:43 Многие гости старались одеться «по-военному».

09:44 "Я первый раз в Москве из республики Алтай, города Горно-Алтайск. Первый раз принимаю участие в Великом празднике и это большая честь. Было много тренингов, руководители рассказывали как вести себя в той или ситуации», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM волонтёр Айлана Майманова.

09:45 На Красной площади проходят финальные репетиции парада, военные шагают ровным строем по площади.

09:45 На Красной площади замечен американский актёр Стивен Сигал.

09:46 Последние приготовления. У участников парада отличное настроение!

09:47 На трибунах огромное количество иностранных гостей и представителей зарубежных СМИ. Журналисты ведут прямые трансляции с места событий.

09:47 Ветеранам дарят цветы дети, одетые в военную форму. На лицах у героев войны улыбки.

09:48 Гости ожидают демонстрации новейшей российской техники. Читайте подробнее: Парад Победы 2018: новое вооружение России

09:49 На Красной площади зазвучала военная музыка, исполняется песня «Родная страна», участники парада подпевают.

09:50 Актёр Стивен Сигал

09:50 Актёр Михаил Ножкин

09:51 Перед входом в ГУМ разместили большой плакат с надписью «9 мая. С Днём Победы», по бокам расположены изображения орденов и георгиевские ленты.

09:52 На трибунах множество иностранных гостей.

09:54 Журналистский пул оживился. Ждут появления президента России Владимира Путина, гости приподнимаются с мест и выглядывают, стараются не пропустить приход главы государства.

09:54 Ветераны снимают на фотоаппараты трибуну и площадь, на груди у них — бессчётное количество медалей.

09:55 До начала парада остались считанные минуты.

09:56 Командовать парадом традиционно будет главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

09:57 Показался автомобиль с Олегом Салюковым. Он скомандовал: «Вольно».

09:58 На Красной площади появился президент России Владимир Путин. Он приветствует ветеранов.

09:59 Появление главы России сопровождали громкие аплодисменты с трибун.

09:59 Парад начинается!

10:02 Под музыку песни Александрова «Священная война» на Красную площадь вносят государственный флаг РФ и Знамя Победы.

10:03 Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

10:03 Знамённые группы военнослужащих Почётного караула ВС РФ вносят на Красную площадь Государственный флаг России и Знамя Победы.

10:04 Знамённые группы военнослужащих Почётного караула ВС РФ

10:07 Парад Победы принимает министр обороны РФ Сергей Шойгу

10:08 Министр обороны совершает объезд военнослужащих, принимающих участие в параде

10:09 Военнослужащие приветствуют министра обороны РФ Сергея Шойгу

10:09 Министр обороны РФ Сергей Шойгу

10:13 Пока министр обороны РФ Сергей Шойгу приветствует военнослужащих и курсантов, гости на трибунах стараются сделать как можно больше фотографий, многие встают с мест, аплодируют.

10:15 С обращением к ветеранам и военнослужащим выступает президент России Владимир Путин.

10:16 «Нацизм был сломлен, повержены преступные планы мирового господства. Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной победой», — заявил Путин.

10:16 Слова Путина эхом разносятся по трибуне, люди привстают с мест, пытаются сфотографировать главу России. Идут прямые включения российских и иностранных СМИ.

10:16 «Все понимали тогда, что именно Советский Союз определил этот исход, советский народ защитил честь и независимость нашей земли, — указывает Путин. — Однако теперь многие пытаются предать забвению достижения подлинных героев». «Мы не позволим сделать этого. Никогда», — подчеркнул президент.

10:18 «Мы всегда будем гордиться, что советский народ не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые страны предпочли позор капитуляции. Наш народ сражался насмерть. Ни одна страна мира не отражала такого нашествия, не проводила под огнём агрессоров эвакуаций людей и заводов», — заявил Путин.

10:18 «Каждый рубеж был частью отечества, а потому каждый — был самым главным. Наши войска одержали решающие победы в битвах за Москву и Сталинград, прорвали блокаду Ленинграда, освободили европейские столицы».

10:19 «У всех была одна Родина, все боролись, сколько хватало сил, до последнего патрона, до последней каплей крови», — подчеркнул президент.

10:19 «Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны», — заявил президент.

10:20 Путин объявил минуту молчания. В честь Победы в Великой Отечественной войне и в память о павших героях объявлена Минута Молчания!

10:22 «В июне 41 года война вошла в каждый дом, осиротила сотни тысяч детей, разрушила надежды и планы, испепелила города и сёла. Войны — всегда вызов жизни, всему лучшему в ней. Мы помним о трагедиях мировых войн, они не дают нам ослепнуть. За старыми угрозами проступают все те же черты: агрессивный национализм, претензии на исключительность. Всем следует осознать, что мир очень хрупок. Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения национальной безопасности и готова к конструктивному диалогу ради спокойствия и прогресса на планете», — заявил Путин.

10:23 В обращении к ветеранам Путин подчеркнул гордость за их подвиг и отметил, что новое поколение будет следовать их заветам и традициям ради процветания и величия России. «Свет ваших побед, ваше мужество, ваши напутствия будут поддерживать нас на этом пути. С праздником! С Днём великой Победы! Ура!» — заключил президент.

10:24 В ответ президенту раздалось троекратное «ура!»

10:24 Звучит гимн Российской Федерации. Трибуны встали. Многие ветераны плачут.

10:26 Шествие парада Победы открывает рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища.

10:29 Военнослужащие сухопутных войск

10:29 Военнослужащие воздушно-космических войск

10:31 Военнослужащие военно-морского флота

10:32 Парадный расчёт Московского Суворовского училища

10:33 Парадный расчёт Тверского Суворовского училища

10:35 Парадный расчёт «Юнармия»

10:36 Парадный расчёт Военного учебно-научного центра Сухопутных войск

10:36 Парадный расчёт Военного университета Министерства обороны РФ

10:39 Парадный расчёт Военного университета Министерства обороны РФ

10:39 Парадный расчёт Военной академии войсковой противовоздушной обороны

10:40 Парадный расчёт Военной академии войсковой противовоздушной обороны

10:42 Парадный расчёт Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

10:42 Парадный расчёт Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

10:44 Парадный расчёт Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

10:45 Парадный расчёт «Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»

10:46 Парадный расчёт 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты

10:46 Сводный парадный расчёт из числа военнослужащих женского пола

10:48 Парадный расчёт Военной академии ракетных войск стратегического назначения

10:49 Парадный расчёт Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова

10:50 Парадный расчёт 331-го гвардейского парашютно-десантного полка

10:51 Рота Военной полиции ВС РФ

10:51 Войска радиационной, химической и биологической защиты

10:52 Парадный расчёт 38-й отдельной железнодорожной бригады

10:53 Парадный расчёт Академии гражданской защиты МЧС России

10:53 Отдельная Дивизия оперативного назначения Росгвардии

10:55 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия

10:55 27-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада

10:56 Московское высшее общевойсковое командное училище

10:57 Танк T-34−85

10:58 Армейские мотовездеходы АМ-1

10:58 «Тигр-М» с БМ «Арбалет»

10:59 «Тигр-М» с ПРК «Корнет-д1»

11:00 Бронеавтомобиль «Тайфун-К» 4х4

11:00 «Тайфун-К» Военной полиции

11:01 Военная полиция

11:01 БТР-82А

11:01 БМП «Курганец-25»

11:02 БМП-3

11:02 Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы 9 Мая. ИА REGNUM приводит текст выступления президента. Подробности в материале: «Народ не дрогнул» — Владимир Путин выступил на Параде Победы 9 Мая

11:03 Танк Т-14 «Армата»

11:03 Танк Т-72Б3

11:04 БТР-МДМ

11:04 БМД-4М

11:06 Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ»

11:06 «Бук-М2»

11:12 Парад Победы завершён. Техника и парадные расчёты покидают Красную площадь. Постепенно покидают трибуны ветераны. ИА REGNUM продолжит публикацию фотографий российской техники и авиации, представленных на военном торжестве в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

11:14 «Тор-2М»

11:15 Арктический БТР-82 А

11:18 ЗРПК «Панцирь-С1»

11:21 Президент России Владимир Путин ещё раз поприветствовал трибуну и участников и отправился в сопровождении делегации в Александровский сад для церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата.

11:23 Президента России сопровождает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

11:25 Тем временем на Красной площади волонтёры провожают ветеранов с трибун, люди подходят, дарят цветы, благодарят.

11:29 Президент России Владимир Путин

11:30 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

11:31 Мэр Москвы Сергей Собянин

11:33 Возле Могилы Неизвестного Солдата после минуты молчания звучит гимн Российской Федерации.

11:37 Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню и лично поздравляет ветеранов.

11:39 Новейшие истребители пятого поколения «Су-57»

11:40 «Су-34», «Су-30СМ» и «Су-35» в составе пилотажной группы

11:42 Знаменитое построение «Кубинский бриллиант» в исполнении пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи»

11:48 Президент России Владимир Путин в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Сербии Александра Вучича возложил цветы к монументу городам-героям.

11:52 Гости не спешат покидать Красную площадь, все подходят к ветеранам, дарят цветы, благодарят, фотографируются. Вокруг очень много детей.

11:53 Система ПВО «С-400»

11:53 БПЛА «Корсар»

11:54 «Катран-БПЛА»

11:55 Бронеавтомобиль «Патруль»

12:02 "Я четыре года подряд хожу на парад. Я воевал в 86 дивизии на Ленинградском фронте. Мы защищали город Ленинград в самые тяжёлые времена. Защитили, мысленно в этот праздник я вспоминаю своих друзей, которых уже нет. Жизнь такая штука, так сложилось. Желаю здоровья, всех благ, живите и радуйтесь жизни. Тому, что у нас есть», — заявил корреспонденту ИА REGNUM ветеран Великой Отечественной войны, воевавший в рядах 86-й стрелковой Тартуский дивизии Михаил Петрович Зорин. Ветерану уже 96 лет, но он постарался приехать на парад.

12:03 «Парад выдающийся, такой, что не забудешь до конца жизни. Отличный, особенно солдаты, офицеры прошли здорово, красиво. Запомнилась техника новая, которую я не видел. Воевал в Сталинграде, потом на Курской дуге, закончил в Прибалтике, в Курляндской группировке. Очень много немцев там сдалось и генералов. Я и ранен и контужен, попал на войну в 17 лет, 1925 года рождения, уже 24 августа 1942 на подступе к Сталинграду», — заявил корреспонденту ИА REGNUM ветеран Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Невзоров.