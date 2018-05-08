Санкт-Петербург, 8 мая, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Киностудия «Ленфильм» не считает себя злостным неплательщиком и намерена погасить долги за электричество перед «Петербургской сбытовой компанией» (ПСК) в плановом режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 8 мая пресс-секретарь «Ленфильма» Валерий Карпов.

Ленфильм Киностудия «Ленфильм» (вид сверху)

«Действительно, кассовый разрыв есть, мы с этим работаем, работаем над тем, чтобы его нивелировать, планомерно гасим долги», — сказал Карпов.

Накануне ПСК подала два судебных иска в отношении киностудии: энергетики требуют взыскания задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 6,8 млн рублей за январь-февраль 2018 года.

Карпов обращает внимание на то, что «Ленфильм» задолжал лишь за несколько месяцев. В среднем, киностудия платит за электроэнергию около 2 млн рублей в месяц.

«Мы не являемся неплательщиками, не говорим, что отказываемся от платежей, мы платим. В этом году в рамках договоренностей было выплачено порядка 4 млн рублей», — сказал Валерий Карпов.

Напомним, энергетики заявили, что предпринимали попытки урегулирования ситуации в досудебном порядке, направляя письма о наличии задолженности и неисполнении гарантийных обязательств по оплате, но киностудия отказалась платить добровольно. Общая сумма задолженности «Ленфильма» на сегодня, по данным ПСК, составляет уже почти 11 млн рублей.

В свою очередь, Валерий Карпов заметил, что, как правило, студия всегда пыталась договориться с ПСК.

«По их нормативам, видимо, любое увеличение задолженности сверх определенной суммы ведет за собой некую активность: раз в полгода этот вопрос возникает, они рассылают пресс-релизы», — заметил он.

Карпов напомнил, что работать с долгами «Ленфильма» нынешнее руководство киностудии начало в 2012 году, с момента ее возрождения, и с тех пор многолетняя задолженность значительно сократилась.

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Киностудия «Ленфильм» — старейшая кинокомпания России. Одобренная правительством концепция развития киностудии предполагает модернизацию производственных мощностей «Ленфильма».