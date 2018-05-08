* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 8 мая, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли еще один район на севере Афганистана, 8 мая передает агентство Reuters.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

По официальной информации, район Тала Ва Бафрак провинции Баглан полностью перешел под контроль исламистов.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) атаковали район в течение нескольких дней, и в 11 утра нам пришлось отступить», — сообщил представитель полиции провинции Забиулла Шуджа.

Бои с боевиками продолжаются в северной провинции Бадахшан, в провинции Фарьяб, а также в провинции Газни к югу от Кабула.

Данные о потерях исламистов и военных с начала «весеннего наступления» разнятся, однако речь идет о сотнях человек с обеих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о начале ежегодного весеннего наступления 25 апреля. Главной мишенью «весенней резни» 2018 года объявлены военнослужащие США.