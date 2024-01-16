Вашингтон, 8 мая, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация «Врачи за права человека» выступила против назначения Джины Хэспел на пост главы центрального разведывательного управления США из-за её причастности к пыткам подозреваемых в терроризме.

Cia.gov Джина Хэспел

«Мы провели в общей сложности 40 лет, оценивая состояние выживших после пыток, и этот уникальный опыт подводит нас только к одному выводу: утверждение Хаспел руководителем ЦРУ будет просто аморальным», — говорится в распространённом заявлении организации.

Правозащитники также заявляют, что условия, в которых содержались заключённые секретных тюрем ЦРУ, схожи с теми, в которых находились «жертвы пыток в тюрьмах жестокого режима Муаммара Каддафи в Ливии, президента Сирии Башара Асада и ИГИЛ» («Исламское государство» — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее международная правозащитная организация Нuman Rights Watch также обращалась к сенату США с призывом отклонить как кандидатуру Джины Хаспел, так и кандидатуру нового главы госдепартамента США Майка Помпео из-за поддержки ими практики применения пыток в американских тюрьмах. Оба они были предложены на посты президентом США Дональдом Трампом.

Несмотря на протесты, в конце апреля Майк Помпео вступил в должность главы внешнеполитического ведомства США. Вопрос назначения Хаспел ещё предстоит рассмотреть сенаторам. 7 мая Белый дом обратился к верхней палате конгресса с призывом «как можно скорее согласиться и утвердить» её кандидатуру.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что Хаспел планировала снять свою кандидатуру в связи с возникшей дискуссией о её причастности к пыткам. Отмечалось, что на встрече в Белом доме Хаспел заявила, что слушания в сенате способны нанести урон её репутации и репутации ЦРУ.