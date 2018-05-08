Москва, 8 мая, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ (жить.рф) второй год подряд в преддверии Дня Победы запускает проект «Бессмертный полк онлайн».

Анна Побежимова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде. 9 мая 2016 года

«Ежегодно 9 мая миллионы россиян выходят на улицы с портретами своих старших родственников — ветеранов, тружеников тыла, детей войны, всех тех, кто внёс свой вклад в завоевание великой Победы. Наш сервис позволяет поделиться гордостью за подвиг своего предка с многомиллионной аудиторией социальных сетей», — рассказал журналистам композитор Игорь Матвиенко.

Для создания видеоклипа нужно загрузить в специальный раздел сайта проекта #ЖИТЬ фотографию ветерана, добавив его фамилию, имя и отчество, и ввести свой адрес электронной почты. Через несколько минут пользователь получит готовый клип, который можно разместить в соцсетях.

Проект «Бессмертный полк онлайн» был впервые запущен в 2017-м году, и в первый год его участниками стали более 50 тысяч человек.

Напомним, #ЖИТЬ — социальный интерактивный проект, инициатором и автором которого выступил композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

Цель проекта — дать возможность людям через интернет и социальные сети в разной форме (истории, фото, видео) делиться опытом преодоления трудностей в жизни и помочь всем, кто переживает непростые времена.