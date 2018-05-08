Саратов, 8 мая, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев по итогам 2017 года увеличил доход на 2,466 млн рублей. Согласно сведениям о доходах, опубликованным на портале правительстве региона, в прошлом году он заработал 5,756 млн рублей.

Kremlin.ru Валерий Радаев

Традиционно Радаев не задекларировал ни квартир, ни земельных участков, ни гаражей. В документах указаны только жилой дом площадью 286,5 кв метров и земельный участок на 1 тыс. кв метров в пользовании губернатора. В качестве транспортного средства — Катер «Boulton 22 Skiff» 2008 года выпуска.

Доход супруги губернатора 192,4 тыс. рублей. Жилым домом и участком, которыми пользуется Радаев, владеет его супруга. Транспортных средств она не имеет.

Отметим, в 2014 году Радаев заработал 3,495 млн рублей, его супруга, включая доход от продажи катера «Boulton Skiff-22», — 2,65 млн. В 2015 году показал доход 3,37 млн рублей, что на 125 тыс. меньше, чем в 2014-м. В 2016 году — 3,29 млн рублей, супруга — 178 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2017 года Радаев выступил с инициативой о продлении сокращения ему заработной платы на 10% на 2018 год.

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Саратовский губернатор из года в год следует примеру президента РФ Владимира Путина, который с февраля 2015 года объявил о сокращении жалования себе и подчиненным. На протяжении трех лет саратовские власти называют одну и ту же сумму, которая в результате такой экономии остается в региональной казне — 16 млн рублей.