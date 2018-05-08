Москва, 8 мая, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Борьба с бедностью и прорывное развитие России — главные задачи нового российского правительства, заявил 8 мая президент Владимир Путин, выступая в Госдуме.

Kremlin.ru На пленарном заседании Государственной думы

Президент России подчеркнул, что число бедных в стране уменьшается недостаточными темпами.

Кроме того, правительство должно решить задачи глобального, капитального, прорывного развития страны.

«Количество бедных всё-таки уменьшается, но уменьшается недостаточными для нас темпами, поэтому одна из главных задач правительства — таргетировать эту бедность, бороться с ней и победить, как и победить другие проблемы, которые перед нами стоят, решить и другие задачи глобального, капитального, прорывного развития нашего Отечества, нашей любимой страны России», — сказал Владимир Путин в ходе своего выступления в Госдуме.

Напомним, ранее российские парламентарии утвердили кандидатуру Дмитрия Медведева на должность председателя нового правительства России.

Депутаты российской Госдумы проголосовали за утверждение Дмитрия Медведева по предложению Владимира Путина. За предложенную президентом кандидатуру проголосовали 83,1% депутатов.