Деревня Мясной Бор, Новгородская область, 8 мая, 2018, 18:05 — ИА Регнум. На воинском мемориале в деревне Мясной Бор Новгородской области сегодня, 8 мая, торжественно предали земле останки 238 погибших бойцов и командиров Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), которые в ходе Вахты Памяти осенью 2017 года и весной 2018 года нашли поисковики экспедиции «Долина». Как сообщили ИА REGNUM в экспедиции, на действующем воинском мемориале сегодняшнее захоронение было последним.

Поисковая экспедиция «Долина» Мемориал в новгородском Мясном Бору

«Свободной территории для новых братских могил на нём нет. На небольшом по территории мемориале числятся захороненными более 45 тыс. советских солдат», — уточнили в экспедиции «Долина».

Новый мемориал может появиться неподалёку от нынешнего — в пределах деревни Мясной Бор у дороги, ведущей к деревне Захарьино. Сейчас рассматривается вопрос о выделении земельного участка.

Поисковая экспедиция «Долина» «Бессмертный полк» в новгородском Мясном Бору

Отметим, что поисковикам удалось установить 11 имён бойцов. Родственникам четырёх погибших красноармейцев — уроженцев Архангельской, Вологодской, Костромской областей и Чувашии — были переданы личные вещи погибших красноармейцев, найденные поисковиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, захоронения в Мясном Бору поисковая экспедиция «Долина» проводила на протяжении всей своей 30-летней истории. Это крупнейшее на сегодняшний день поисковое объединение, включающее в себя 57 отрядов общей численностью более 1,5 тыс. человек, начиналось ещё в 1968 году с экспедиции отряда «Сокол» Николая Орлова в Долину смерти, в леса и болота Мясного Бора, где погибла 2-я ударная армия.

Поисковая экспедиция «Долина» Захоронение прошло со всеми воинскими почестями

Через 20 лет, в августе 1988 года поисковики «Долины» организовали первую в истории поискового движения крупномасштабную экспедицию. Около 500 поисковиков из различных областей страны 10 дней работали под Новгородом на местах боев 2-й ударной армии. Этот год и принято считать официальной датой рождения «Поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова». В 2018 году экспедиция «Долина» отмечает 30-летие.