Майкоп, 8 мая, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В Адыгею приехали родные летчика Михаила Снеговского, героически погибшего в годы Великой Отечественной войны. Более 75 лет Снеговский числился пропавшим без вести. О его судьбе стало известно в 2018 году — в результате большой исследовательской работы поисковых и военно-патриотических движений Адыгеи и Краснодарского края, а также представителей ОНФ республики, инициативной группы жителей станицы Ханская. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи, сегодня, 8 мая, родные героя приехали в республику и встретились с ее главой Муратом Кумпиловым.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Главы РА Мурат Кумпилов встретился с Викторией и Валерием Снеговскими — племянниками погибшего летчика Михаила Снеговского

Обстоятельства гибели сержанта Михаила Снеговского из Ульяновска и штурмана — воздушного стрелка Бориса Сабодаша, уроженца Каменец-Подольска, самолет-развдечик под управлением которых потерпел крушение, удалось установить по обнаруженным в ходе экспедиции фрагментам двигателя, кропотливой работе с архивными материалами, в том числе и по запросам в Берлинский архив.

Также общественники занимались поисками родственников погибших воинов. Результатом этой работы стала встреча главы РА Мурата Кумпилова с Викторией и Валерием Снеговскими — племянниками погибшего летчика Михаила Снеговского. Вместе со своими семьями по приглашению руководителя республики они приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы в Майкопе в День Победы принять участие в акции «Бессмертный полк» и почтить память своего родственника, впервые побывав на месте его гибели.

«Особенно значимо, что наша встреча проходит накануне празднования самого почитаемого праздника в нашей стране — Дня Великой Победы и в год 75-летия освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на десятилетия, отделяющие нас от событий тех лет, в нашей стране всё еще есть семьи, где не знают судьбу своих погибших или пропавших без вести в годы войны родных. Установление личности павших воинов, память о людях, ковавших Великую Победу, бережное отношение к славному наследию — это наш долг», — отметил Мурат Кумпилов.

Виктория Снеговская поблагодарила руководство республики за поддержку поисковой и патриотической работы. Родственники рассказали, насколько значимо для них известие о нахождении места гибели дяди, поиски которого долгое время не приносили результата.

«Впервые информацию об установлении места гибели нашего дяди — Михаила Фадеевича мы получили 16 января этого года. И все это время нас переполняли разные чувства: грусти, радости и гордости. Гордости за то, что есть люди, которые стремятся сохранить память об истории нашей страны, о каждом защитнике Отечества. Это заслуживает уважения и подражания», — отметила Виктория Снеговская.

«Сегодня мы побывали на месте, где потерпел крушение самолет. Нас переполняют эмоции. Нам стали близкими люди, которые занимались поисковыми работами, а земля Адыгеи — второй родиной», — сказал Валерий Снеговский.

Гости также поблагодарили Мурата Кумпилова за теплый прием, подготовленную для них культурно-ознакомительную программу. Слова благодарности были высказаны в адрес поисковиков и неравнодушных местных жителей, по инициативе которых долгое время восстанавливались ранее неизвестные факты о боях в небе над станицей Ханской в октябре 1942 года.

Как отмечалось, благодаря кропотливой и инициативной работе общественников, Валентины Непомилуевой и Валентина Жукова, были изучены архивные документы, собраны воспоминания местных жителей, найдены фрагменты упавшего на окраине станицы самолета, который был идентифицирован как советский пикирующий бомбардировщик Пе-2. В память о погибших летчиках-героях в 2010 году был возведен обелиск. Но тогда имена летчиков установить не удалось. Неправильно был определен и тип подбитого самолета: это оказался самолет-разведчик Пе-3. В декабре 2017 года членам краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм» удалось найти осколок двигателя подбитого фашистами самолета-разведчика. Это помогло достоверно установить тип самолета и имена летчиков.

В ходе сегодняшней встречи Герой России, депутат Госсовета-Хасэ РА Эдуард Цеев и руководитель Апшеронского филиала Краснодарской краевой организации «Кубанский плацдарм» Владимир Звездилин передали родственникам найденный обломок самолета.

Глава Адыгеи отметил, что в республике будут продолжены исследовательские работы с привлечением широкого круга специалистов для полного восстановления картины освободительных боев, а на месте крушения самолета планируется установить памятник погибшим воинам и создать сквер.

«Говорят, война не закончена, пока не похоронен ее последний солдат. А значит, установив имена ранее неизвестных защитников Отечества, мы делаем еще один шаг к сохранению мира и стабильности. Это — наше достояние, которое необходимо беречь для будущих поколений», — отметил Мурат Кумпилов.