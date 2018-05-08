Москва, 8 мая, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин, Дитрий Медведев и Вячеслав Володин

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

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Напомним, ранее сегодня Государственная дума одобрила переназначение Дмитрия Медведева премьер-министром России.

В ходе пленарного заседания в поддержку предложенной Владимиром Путиным кандидатуры проголосовали 374 депутата, 56 высказались против.

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