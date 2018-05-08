Красноярск, 8 мая, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Патриотический фестиваль, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Красноярске на восточной стороне острова Татышев.

Пресс-служба администрации Красноярска В Красноярске состоялся четвёртый военно-патриотический фестиваль «Красноярск: летопись Победы»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году на площадках уникального проекта «Красноярск: летопись Победы» собрались более 3 тысяч старшеклассников. Семь команд из районов города подготовили исторические реконструкции и боролись за звание лучшей команды. Самыми почётными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, они же вошли и в состав судейской коллегии.

Открывая фестиваль, первый заместитель главы города Владислав Логинов отметил, что массовость данного события говорит о том, что молодёжь любит свою страну, знает её историю.

«По поручению главы города благодарю ветеранов, которые совершили трудовой военный подвиг, желаю им и их близким здоровья и благополучия. Желаю победы сильнейшей команде, лучше других изучившей события Великой Отечественной войны», — отметил он.

Ребята представили исторические реконструкции знаковых событий 1941−1945 годов — битвы под Москвой, блокады Ленинграда, обороны Севастополя, битвы под Сталинградом, взятие Берлина и других. Команды показали тяжёлый труд всех участников войны: танкистов, артиллеристов, медиков, моряков, десантников и разведчиков, летчиков и пехоты.

Ученицы школы №85 Алина Егорова и Людмила Гарипова рассказывают: «По сценарию, мы матери из концлагеря. У нас забирают детей, мы в панике, потом нам их возвращают, и вот оно — спасение, мы все вместе!».

Для ветеранов эти сценические постановки, словно ожившие картины прошлого.

«Главная идея фестиваля — это связь поколений, единение. Посмотрите, истинные участники войны вместе с правнуками, сколько радости на их лицах! В воздухе витает атмосфера победы, добра и любви!», — отметил председатель совета ветеранов Свердловского района Аркадий Симонов.

В сложнейшей борьбе победителем конкурсной программы фестиваля стала команда Ленинского района. Ребята представляли композицию под названием «Оборона Севастополя. Бой на Диксоне».