Киев, 8 мая, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Украина быстрыми темпами движется от независимого государства к территории, на которой не действуют никакие законы, заявил 8 мая экс-президент страны Леонид Кучма.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

«Я раньше, на 10-летие, по-моему, независимости Украины, сказал, что Украина состоялась как независимое государство. Ныне я хочу сказать, что мы сегодня очень высокими темпами идем к территории, где не работает ничего — ни конституция, ни законы», — приводит его слова издание «Гордон».

Комментируя возможность внесения изменений в основной закон страны, Леонид Кучма отметил, что для начала необходимо выполнять действующую конституцию, чтобы понять какие изменения в неё требуется внести.

Второй президент Украины также отметил, что на сегодняшний день в стране больше говорят, чем думают, и «экспертов, политологов больше, чем в ЖЭКах работников».

Напомним, в феврале этого года Леонид Кучма заявлял, что «Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно». Он напомнил, что 75% внутреннего валового продукта Украины в настоящее время составляют долги, и кто будет оплачивать их — не известно.

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