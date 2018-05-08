Москва, 8 мая, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Назначение министров будет наиболее интересным моментом кадровых перестановок в высших эшелонах исполнительной власти, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 8 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

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«В некоторых «пирамидах» у нас министры важнее вице-премьеров, — заметил он. — Есть министр обороны, а есть вице-премьер по ВПК. Кто из них входит в Совет по безопасности РФ? Вице-премьер. Проблема в том, что министры — тягловые лошади. Они основную часть работы выполняют. С них будет основной спрос. У нас, например, появляется впервые вице-премьер по сельскому хозяйству. Раньше его не было».

В этой связи он заметил, что в настоящее время сельское хозяйство РФ показывает хороший рост.

«Алексей Гордеев (анонсированный Дмитрием Медведевым кандидат на пост вице-премьера по сельскому хозяйству — прим. ИА REGNUM ) — самый успешный национальный проект по сельскому хозяйству, — добавил Абзалов. — Например, всё импортозамещение в птицеводстве началось с Гордеева».

В свою очередь, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил, что задачи нового правительства обозначены в инаугурационной речи Владимира Путина и его майском указе.

«На мой взгляд, в кадровом смысле главных задач две, — заявил Орлов. — Первая — обеспечить приход новой генерации политиков, нового политического класса, который мог бы осуществлять инновации и технологический и иной прорыв. А вторая задача — обеспечить сбалансированное развитие экономики и госаппарата. Здесь на ключевое направление поставлены распорядители, организаторы. Антон Силуанов, Татьяна Голикова и Дмитрий Козак. Это люди, которые пользуются репутацией, что называется, мышь не проскочит, копейка не пропадёт. Совершенно очевидно, что должна быть воспитана новая генерация политиков. Эти новые вице-премьеры будут играть роль наставников. Над инновационной деятельностью должен быть финансовый контроль. Эти ответственные вице-премьеры как раз этот контроль будут осуществлять. Главное — назначены те, кто пользуется доверием президента, и те, кто давно работал с премьер-министром».

Напомним, что 8 мая Госдума РФ согласилась на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. Решение приняли открытым голосованием. Из 430 проголосовавших депутатов 374 высказались за, а 56 — против.

Кандидатуру Медведева внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин, он же и представил своего кандидата нижней палате парламента.

В итоге «Единая Россия» и ЛДПР заявили о поддержке кандидатуры, предложенной главой государства. Против выступили законодатели от «Справедливой России» и КПРФ.