Москва, 8 мая, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предостерег от самоизоляции и сравнил Россию с бочкой с огурцами, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Продвигая наши товары на международные рынки, делаем их глобально конкурентоспособными, а значит, мы поднимаем уровень своего собственного производства внутри страны, это значит, что у нас внутренний потребитель будет пользоваться товарами и услугами, не уступающими мировым аналогам, а лучше всего, превышающими эти аналоги. Другого пути нет. Если мы замкнемся и будем, как огурцы в бочке, сами себя солить, ничего хорошего из этого не получится, только огурцы вкуснее становятся, да и то туда еще нужно чего-то становится — как специалист говорю. Поэтому мы не должны заниматься самоизоляцией ни в коем случае», — заявил Путин.

Путин представил Госдуме своего кандидата в председатели правительства РФ Дмитрия Медведева.