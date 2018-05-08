Вильнюс, 8 мая, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сегодня, 8 мая, представил Сейму на рассмотрение законопроект о принципиальной структуре литовской армии в 2019 году, планируемой принципиальной структуре армии в 2024 году, установлении и подтверждении предельного количества военных, уставных госслужащих и работников армии в 2019 и 2024 годах, сообщили ИА REGNUM в минобороны Литвы. Согласно законопроекту планируется дополнить структуру армии двумя батальонами, повысить общее предельное число военных, число профессиональных военных, военных-добровольцев и других военных активного резерва, сократить число уставных госслужащих.

Krašto apsaugos ministerija Литовские солдаты

С учетом «геополитической ситуации, угроз для национальной безопасности и необходимости укреплять оборонительные силы Литвы», в законопроекте предлагается в 2019 году дополнить принципиальную структуру армии Батальоном связи и информационных систем. Этот батальон будет гарантировать поддержку штабам стратегического и операционного уровней с помощью передислоцируемых систем связи и информационных систем, также будет осуществлять управление их сетями и кибернетическую оборону.

В законопроекте предлагается в 2024 году дополнить принципиальную структуру армии Логистическим батальоном Моторизированной пехотной бригады «Жемайтия». Логистический батальон является составной частью военной единицы стран НАТО размером с бригаду и такой батальон является подразделением Моторизированной пехотной бригады «Жемайтия», которое будет оказывать поддержку подразделениям бригады, обеспечивать их экипировкой, будет эвакуировать сломавшийся транспорт, ремонтировать транспорт и вооружение.

Чтобы дальше комплектовать боевые единицы армии недостающим персоналом, в 2019 году планируется на 500 военных увеличить общее предельное число военных и установить его от 19 490 до 22 450, а за 6 лет планируется увеличить общее предельное число военных на 5500 военных и установить его от 24 390 до 26 850.

Чтобы должным образом скомплектовать нынешние и заново создаваемые подразделения недостающим персоналом, в 2019 году планируется увеличить предельное число профессиональных военных — оно вырастет на 500 человек, а общее число будет составлять от 10 200 до 11 200. В 2024 году число профессиональных военных предлагается увеличить на 4300 человек — общее число будет установлено от 14 500 до 15 600 (в 2018 году — от 9 700 до 10 700).

Также планируется увеличить предельное число добровольцев и других военных активного резерва — от 4 800 до 6 300. В 2024 оду это число планируется увеличить на 700 человек и установить его от 5 500 до 6 300 (в 2018 году — от 4 800 до 6 300).

В 2019 году планируется оставить такое же предельное число курсантов — от 200 до 320, также планируется не менять предельное число военнослужащих обязательной воинской службы и сохранить его от 4 190 до 4 630. Планируется, что такие числа будут оставлены и в 2024 году.

С учетом растущей потребности в резервистах и предполагаемых возможностей армии, в 2019 году планируется на 500 человек увеличить число военных подготовительного резерва, участвующих в учениях — от 1000 до 2000 (в 2018 году — от 500 до 2000). В 2024 году это число планируется увеличить на 1500 военных — от 2000 до 4000 (в 2018 году — от 500 до 2000).

При установлении числа офицеров с более высоким званием планируется гарантировать, чтобы офицеры получали воинское звание, соответствующее их должности, и чтобы в системе обороны хватало офицеров высокой квалификации, которые способны выполнять задачи соответствующего уровня (тактического, операционного и стратегического), руководствуясь стандартами и принципами НАТО, должным образом проходить службу в иностранных и международных казармах, оборонительных учреждениях, международных миссиях, операциях, учениях. Кроме того последовательное планирование карьеры офицеров позволит офицерам строить карьеру, сможет повысить их мотивацию продолжить службу в системе обороне, а система обороны могла бы сохранить высококвалифицированных офицеров и сократить число военных, которые уходят со службы по своему желанию.

С учетом этого в 2019 году предельное число генералов и адмиралов устанавливается до 12 (в 2018 году — до 12), полковников и морских капитанов — до 42 (в 2018 году — до 42), полковников-лейтенантов и командоров — до 2020 (в 2018 году — до 207), майоров и командор-лейтенантов — до 780 (в 2018 году — до 673). В 2024 году число генералов и адмиралов вырастет до 14, полковников и морских капитанов — до 66, полковников-лейтенантов и командоров — до 245, майоров и командор-лейтенантов — до 871.

Предельное число уставных госслужащих в 2019 году планируется установить от 220 до 280 (в 2018 году — от 260 до 320), в 2024 году — от 240 до 300. Это число сокращается с учетом того, что с 1 января 2018 года после реорганизации Центра правительственной связи при Министерстве обороны в Национальный центр кибернетической безопасности при Министерстве обороны было решено отказаться от должностей уставных госслужащих.

С учетом того, что растет общее число военного персонала армии и появляется все больше потребностей для их обслуживания, предлагается увеличить и предельное число работников армии. В 2019 году их число устанавливается от 1250 до 1440 (в 2018 году — от 1200 до 1380), а в 2024 году — от 1250 до 1495. Такое число работников нужно для того, чтобы гарантировать питание, предоставление медицинских услуг, контроль над складами и инфраструктурой.