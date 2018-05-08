Севастополь, 8 мая, 2018, 17:30 — ИА Регнум. После пяти лет службы командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко покидает свой пост. Об этом 8 мая он сам сообщил во время прощальной встречи с севастопольцами в театре им. Луначарского.

Mil.ru Матросы Черноморского флота

«Это моя последняя встреча с вами в этом качестве. Мне сегодня очень грустно, позвольте вас поблагодарить за последние пять лет нашей деятельности. Они были очень сложные. Спасибо моему любимому городу, спасибо Черноморскому флоту», — обратился к участникам встречи командующий.

Помимо этого, адмирал поздравил личный состав флота, ветеранов, севастопольцев и крымчан с 73-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 74-й годовщиной освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков.

«Мы живем в Севастополе, где всё, что касается истории, традиций и памяти, имеет особое значение и звучание. День Победы в Севастополе не просто праздничная дата — это неотъемлемая часть характера города-героя», — подчеркнул Витко.

Также отметим, что в городе-герое ему прочат должность заместителя главнокомандующего ВМФ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий Черноморским флотом адмирал Витко неоднократно упрекал правительство города-героя в том, что Минобороны не может приступить к освоению принадлежащих ему земельных участков из-за не проведённых работ по кадастрированию.

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