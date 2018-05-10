Москва, 10 мая, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Граждане России практически единогласно высказываются за сохранение Курил в составе РФ. Такие выводы показывают все отечественные центры исследования общественного мнения, независимо от политической ориентации. Каково мнение народа, которое вступившему в должность Владимиру Путину стоит услышать и учесть, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

По различным данным, категорически не принимают отказ от Курил от 80 до 90% россиян. Масштабный опрос, проведенный ИА REGNUM, показал, что граждане, будучи осведомлены о «курильском вопросе», заявили, что вопрос о российской принадлежности Курил не обсуждается. Таковых по результатам опроса — 89%. При этом на прошедших выборах Владимир Путин получил убедительное большинство голосов, и граждане видят в нем, помимо прочего, гаранта территориальной целостности нашего государства. Многие требуют вообще прекратить всякие переговоры с Японией на эту тему. Иными словами, народный наказ президенту — беречь и сохранять родную землю.

К тому, чтобы учесть позицию подавляющего большинства граждан в политике, призывает и утвержденная Конституцией клятва президента РФ:

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Читайте статью Путин-президент и Курильские острова: воля народа должна быть выполнена и другие материалы Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».