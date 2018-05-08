Москва, 8 мая, 2018, 19:20 — ИА Регнум. Московские кадеты заступят в почётный караул у Огня Памяти и Славы на Поклонной горе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе департамента образования города Москвы со ссылкой на Центр патриотического воспитания и спорта. Так, в рамках реализации образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы» 9,11,12 и 13 мая кадеты московских школбудут нести вахту почётным караулом у Огня Памяти и Славы на Площади Победы (Поклонная гора).

Tatamika Почетный караул у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве

«Заступив в почётный караул с 10 часов утра, московские кадеты в течение дня будут нести торжественную вахту со сменой часовых каждые 20 минут. Также в эти дни для обучающихся кадетских классов будут организованы образовательные программы по изучению истории Великой Отечественной войны 1941−1945 годов в Музее Победы», — сообщили в Центре Патриотического воспитания и школьного спорта.

Для подготовки к несению вахты на Посту №1 для кадет организуются предварительные учебные занятия по выполнению ритуала Почётного караула, смене часовых, строевой подготовке, а также отрабатываются команды разводящих, маршруты движения караульных. Особое внимание уделяется отработке церемониального шага.

Образовательный проект департамента образования Москвы «День кадетского класса в Музее Победы» начал свою работу в сентябре 2017 года по инициативе участников Кадетского движения Москвы. В рамках проекта в течение учебного года каждому кадету столицы предоставляется честь несения вахты на Посту №1 у Огня Памяти и Славы на Поклонной горе в Дни воинской славы, в памятные даты России и в выходные дни. Также для ребят организуются обучающие программы в Музее Победы с просмотром тематических документальных фильмов, проведением экскурсий и интерактивных занятий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 мая на московском параде, посвящённом Дню Победы, впервые будет продемонстрирована новая военная техника.

Читайте подробнее: Новинки парада Победы — 2018