* «ж — запрещённая в России организация

Киев, 10 мая, 2018, 06:19 — ИА Регнум. Майданная власть нынешней Украины и Вашингтон выступили с осуждением антисемитизма. Что заставило их осудить явление, которого, по утверждениям украинской хунты, просто «нет», как и фашизма, и многих других прелестей постмайдана, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский нацист

Шила в мешке не утаишь, а, собрав в качестве «сознательных граждан» оголтелых нацистов, от обвинений в потворстве фашизму не спрячешься. Такой вывод можно сделать, глядя, как изворачиваются президент Порошенко и его компания, попавшие в неловкое положение из-за тех, кто способствовал их приходу во власть. Американские хозяева нынешней киевской власти сделали официальный «втык» после выступления руководительницы одесского отделения «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая публично заявила, что власть на Украине «не должна принадлежать ж*дам».

Посол США на Украине высказался о недопустимости подобных речений и тем самым вызвал череду извинений за несдержанность местных фашистов. Теперь организаторы украинского преступного госпереворота, иногда называемого «революцией достоинства», пытаются сделать вид, что если фашисты помалкивают, то их как бы и нет. А кто дал возможность куражиться этим негодяям, исповедующим самые людоедские взгляды?

Читайте статью Майдан и Вашингтон — кочегары антисемитизма на Украине и другие публикации Сергея Гуркина о социально-политическом кризисе на Украине.