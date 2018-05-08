В США считают потери от ядерного удара России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Новые надежды: премьер-министром Армении избран Никол Пашинян;
- Оправдаться любыми способами: в США посчитали число жертв ядерного удара России;
- Простым большинством: в Госдуме обсуждают кандидатуру Медведева на пост главы правительства;
- Жадность сгубила: президента просят вмешаться в дело о крушении БАТМ «Дальний Восток»;
- Звёзды сошлись: астролога оштрафовали за предсказание победы Путина.