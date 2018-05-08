Рыбинск, Ярославская область, 8 мая, 2018, 16:54 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области сняли клип, где самую знаменитую в России песню о Дне Победы спели более 30 коллективов, организаций, семей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы акции — подписчики группы «От мамы к маме Рыбинск» соцсети «Вконтакте».

Youtube.com Скриншот из видеоклипа «День Победы»

Люди исполняют «День Победы» дома, в офисах, детских садах, на улицах. Не все поют музыкально правильно, но все делают это искренне. В кадре появилась семья рыбинцев, которая в данный момент проживает в Нью-Йорке. Одну фразу поет студент Рыбинского государственного технического авиационного университета из западноафриканской Республики Бенин Крис Джагун.

Также в клипе принимают участие глава города Денис Добряков и председатель Муниципального Совета Константин Долгов.