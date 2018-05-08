Вильнюс, 8 мая, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Возможные коррупционные связи MG Baltic были видны и раньше, но для этого нужны были действия и доказательства правоохранительных органов, сказала в эфире государственной радиостанции LRT президент Литвы Даля Грибаускайте. Она подтверждает, что получала информацию о коррупционных связях.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

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Как утверждает глава страны, закон о криминальной разведке предусматривает порядок, что главы государства периодически могут получать информацию о внутренней безопасности и проявлениях коррупции в стране.

«Несомненно, это происходило. Это происходило только в том объеме, какой по закону могли предоставлять правоохранительные органы и разведывательные учреждения», — говорит Грибаускайте.

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По словам главы страны, информация была бесполезной без доказательств: «Это только информация о влиянии. Она не имеет смысла, если нет доказательств, а доказательства уже собирают такие правоохранительные органы, как служба спецрасследований и прокуратура. Я очень рада, что дела стали передаваться в суд, это говорит о том, что правоохранительные органы также могли представить доказательства».

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Как говорит Грибаускайте, то, что дела о коррупции переходят в суд, говорит о том, что борьба с коррупцией, профессионализм и усилия правоохранительных органов приносят плоды: «Это не единственное дело. Факт, что политические дела, дела о политической коррупции, переданные в суд, становятся не исключением, а правилом. Наконец, началось расследование непрозрачных связей бизнеса и политиков».

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Глава страны также утверждала, что MG Baltic — не единственное предприятие, интересы которого представляли политические партии.

«Как уже упоминалось в общественном пространстве, деятельность не только одного предприятия или группы интересов разрасталась в нашей политической системе. Этот процесс доказывает, что правоохранительные органы могут работать и работают так, как им позволяют и как их обязывают законы, т. е. укрепляют как внутреннюю, так и внешнюю безопасность страны», — сказала Грибаускайте.

7 мая литовские СМИ обнародовали документ ДГБ, в котором говорится, что концерн MG Baltic в течение более 10 лет стремился получить выгоду, оказывая влияние на политиков и госучреждения и используя контролируемые им СМИ.

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Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Литве в суд передано дело, в котором в крупномасштабной коррупции обвиняется как MG Baltic, так и целый ряд политиков, которых, по подозрению следствия, концерн подкупал для массового принятия выгодных концерну законодательных актов. В свою очередь в СМИ «утекла» личная переписка Грибаускайте с основным фигурантом этого скандала — экс-лидером либералов Элигиюсом Масюлисом.

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В переписке, в частности, можно заподозрить желание самой Грибаускайте сотрудничать с концерном ради продвижения собственных интересов. В одном из эпизодов она якобы оказывает прямое давление на группу СМИ концерна. Последующую публикацию секретных справок ДГБ с результатами слежки за представителями концерна и СМИ критики Грибаускайте связывают с попыткой «обелить мундир» после публикации её личной переписки с Масюлисом.

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